Врач раскрыла способ повысить иммунитет в дождливую погоду Врач Тананакина посоветовала принимать витамин D в дождливую погоду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В дождливую погоду для укрепления иммунитета следует принимать витамин D в лекарственной форме, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что он помогает усваиваться кальцию и фосфору, недостаток которых приводит к развитию рахита, остеопороза, онкологий и сердечно-сосудистых патологий.

Если установилась длительная пасмурная и дождливая погода, то витамин D надо принимать в лекарственной форме. Витамины этой группы необходимы для усвоения кальция и фосфора организмом. Их недостаток может привести к рахиту, остеопорозу, онкологическим заболеваниям и сердечно-сосудистым патологиям, — пояснила врач.

По словам эндокринолога, витаминные комплексы и их дозировка определяются врачом с учетом противопоказаний и данных биохимического анализа крови. Тананакина подчеркнула, что витамин D выпускается в различных формах, например, в виде капсул или жевательных таблеток. Врач подбирает подходящую, исходя из индивидуальных особенностей пациента.

Тананакина добавила, что в овощах и фруктах данного витамина нет. Он содержится только в животных продуктах или синтезируется организмом при воздействии на кожу солнечных лучей. Чтобы восполнить витамин D, можно включить в рацион жирную рыбу, яичный желток, печень, молочные продукты и грибы. Эндокринолог предупредила, что признаками дефицита витамина являются слабый мышечный тонус, ломкость ногтей, сухость кожи, выпадение волос и боли в мышцах и костях.

Диетолог Наталья Артемьева ранее заявила, что отсутствие баланса нутриентов, витаминов и минералов в организме может привести к истощению организма. По ее словам, организм начинает расходовать собственные резервы и истощаться.