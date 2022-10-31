Врач раскрыла секрет напитка для поднятия иммунитета в сезон простуд Инфекционист Ищенко: поднять иммунитет поможет напиток из лимона, гвоздики, мёда и имбиря

Фото: Shutterstock

В сезон простуд россияне могут поднять свой иммунитет с помощью напитка «Витаминка», состоящего из микса лимона или смородины, гвоздики, мёда, имбиря и куркумы, рассказала врач-инфекционист Светлана Ищенко. По словам медика, готовить такой витаминный напиток лучше в заварнике, а выпивать через десять минут после приготовления, пишет «ФедералПресс».

Для приготовления потребуется лимон (можно заменить смородиной), гвоздика, которая является природным антисептиком, мед, имбирь и куркума, — пояснила Ищенко.

Специалист уточнила, что употреблять напиток, состоящий из полезных витаминов, необходимо в первой половине дня. Детям до пяти лет — 50 мл, а старше — 100 мл, взрослым в день можно выпивать два стакана, подчеркнула инфекционист.

Ищенко также призналась, что именно таким очень полезным для здоровья способом поддерживают иммунитет и её собственные внуки, которые учатся в школе и в детском саду.

Врач-иммунолог Светлана Маркова ранее предупредила россиян о том, что недолеченная простуда грозит более тяжелыми недугами — гайморитом и бронхитом, если пациент игнорировал насморк и кашель соответственно. По словам медика, подобные нарушения в работе организма особенно нельзя игнорировать курильщикам, пожилым людям, а также пациентам с диабетом и слабым иммунитетом.