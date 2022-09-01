Врач раскрыла причины безудержной тяги к сладкому Врач-психотерапевт Багрий: безудержная тяга к сладкому связана со стрессом и одиночеством

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Стресс, тревожность, недостаток внимания и ощущение одиночества являются главными причинами безудержной тяги к сладкому, заявила врач-психотерапевт Ольга Багрий. По ее словам, за счет употребления десертов повышается выработка гормона счастья — серотонина, что на время улучшает состояние человека, пишет Lenta.ru.

Механизм в данном случае простой: организм жаждет сладкого, потому что за счет него повышается выработка гормона серотонина — природного антидепрессанта, который улучшает настроение, успокаивает, снимает тревожность, — пояснила специалист.

Психотерапевт отметила, что некоторые люди стремятся решить свои внутренние проблемы при помощи еды, как ребенок в детстве. Им проще заменить здоровое общение с окружающими на злоупотребление сладким и быстрыми углеводами. Именно из-за этого чувства одиночества и нехватки внимания формируется привычка заедать проблемы, подытожила Багрий.

Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Тараско объяснила, что тяга к постоянному употреблению фастфуда и сладких газированных напитков чаще всего связана с незакрытыми психологическими и физическими потребностями. Она предупредила, что такая привычка на время заглушает истинные желания человека, но не решает первоначальную проблему.