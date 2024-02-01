Врач раскрыла, почему женщины должны спать дольше мужчин Эндокринолог Павлова: женщины должны спать дольше из-за интенсивной работы мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женщинам необходимо спать дольше, чем мужчинам, на 15–30 минут, написала эндокринолог Зухра Павлова в Telegram-канале. По ее словам, для этого есть несколько причин: женский мозг работает интенсивнее, выполняя, как правило, много разных задач, поэтому и потребность в отдыхе у женщин выше. Кроме того, по словам медика, у женщин имеется гормон, оказывающий седативный эффект.

Исследования показали, что женский мозг работает интенсивнее мужского, потому что на протяжении дня выполняет множество разных задач: работа, бытовые дела, забота о детях и т. д. Соответственно, потребность в отдыхе выше. Также замешан половой гормон прогестерон, уровень которого повышается в последние две недели месячного цикла у женщин. Этот гормон оказывает седативный эффект, а значит, спать хочется больше, — пишет Павлова.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что квашеная капуста и другие продукты глубокой ферментации могут помочь с улучшением засыпания. Он ответил утвердительно на соответствующий вопрос гостьи передачи, отметив, что подобная еда вызывает положительные изменения в мозге и снижает тревожность. Медик рекомендовал употреблять эти продукты перед сном, например — на ужин.