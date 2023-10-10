Врач раскрыла основные причины возникновения изжоги Врач Халиль назвала стресс одной из причин возникновения изжоги

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Изжога часто появляется на фоне стресса, ее возникновение провоцируют нервная работа, ссоры, хронический недосып, предупредила врач-гастроэнтеролог Милана Халиль. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что причинами изжоги могут быть бесконтрольный прием лекарственных препаратов, лишний вес, интенсивные занятия спортом, неудобная одежда и вредные привычки, такие как алкоголь и курение.

Изжога может возникать при бесконтрольном приеме нестероидных противовоспалительных препаратов, глюкокортикостероидов, антагонистов кальция, бета-адреноблокаторов, антихолинергических препаратов, антидепрессантов, нитратов. В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом-гастроэнтерологом и с назначившим лекарство лечащим врачом, — пояснила специалист.

Изжога может усиливаться после приема пищи, при погрешности в питании или изменении положения тела. У человека может возникать кислый привкус во рту или горечь в горле. Чтобы избавиться от симптомов, следует соблюдать диету. Врач отметила, что при изжоге также может появляться сухой кашель и першение в горле.

Гастроэнтеролог посоветовала разделять продукты питания на несколько групп по их воздействию на желудочно-кишечный тракт. Первая группа включает продукты, которые повышают кислотность, например цитрусовые, овощи и соки. Ко второй группе относятся холодные или жареные блюда, жирные молочные продукты, бульоны и колбасы, которые усиливают выработку пищеварительных ферментов. Отдельную категорию составляют продукты, оказывающие раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка, а четвертая группа состоит из еды, вызывающей повышенное газообразование.

Халиль порекомендовала обратиться к врачу, если изжога беспокоит не менее двух раз в день. Если игнорировать наличие проблемы, повышается риск развития язвенной болезни желудка, 12-перстной кишки и других патологий.

Гастроэнтеролог Рустем Садыков ранее развеял миф о пользе молока для лечения изжоги. По его словам, оно содержит в себе жиры, которые лишь повышают продукцию соляной кислоты в организме, и усугубляет изжогу.