Врач раскрыла опасность ламп для маникюра Врач Боша: лампы для маникюра и кварцевания могут привести к слепоте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лампы для маникюра, приборы для пломбирования зубов, а также лампы для кварцевания могут быть опасны для зрения, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог Наталия Боша. По ее словам, ультрафиолет, который используется в этих приборах, может привести к слепоте.

Все приборы, где используется ультрафиолетовое излучение, могут привести к необратимым изменениям в сетчатке, вплоть до слепоты. В кабинете у стоматолога нельзя смотреть на работающую лампу, которую используют для облучения фотополимерных пломб. В косметологическом салоне — лампы для маникюра, лампы в солярии, — объяснила медик.

Аналогичную опасность представляют лампы для кварцевания, отметила врач. Кроме того, глаза нужно защищать от солнца, которое является прямым источником ультрафиолета.

Офтальмолог добавила, что на зрение плохо влияет солнечное затмение, поскольку оно может привести к ожогу центральной части сетчатки. Также к таким последствиям приведет попадание в глаз луча лазерной указки.

Ранее врач-офтальмолог, лазерный хирург Светлана Миргородская рассказала, что при внезапном ухудшении зрения, плавающих «мушках», вспышках, искривлениях прямых линий и появлении новообразований на веках следует срочно обратиться к специалисту. По ее словам, некоторые заболевания очень быстро прогрессируют и могут привести к тяжелым последствиям.