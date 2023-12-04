Врач раскрыла, обязательно ли завтракать после пробуждения Врач Тихомирова: необязательно завтракать сразу же после пробуждения

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После пробуждения необязательно сразу же завтракать, организм каждого человека индивидуален, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что можно поесть спустя несколько часов, никакого вреда для здоровья от этого не будет. Это не отразится на метаболизме и других процессах в организме.

В нашем обществе почему-то сложился упорный миф о том, что завтракать нужно обязательно после пробуждения. <...> На это могу сказать, что каждый человек индивидуален. Если ему не хочется есть по утрам, то это абсолютно нормально, — подчеркнула диетолог.

По словам Тихомировой, если человек, который не привык завтракать, съест большое количество еды, он может начать испытывать вялость и сонливость. При этом некоторым людям первый прием пищи пропускать не стоит. К ним относятся пациенты, которые соблюдают лечебный режим питания, необходимый для восстановления функций органа.

Врач-диетолог Наталья Круглова ранее посоветовала пожилым людям отказаться от белого хлеба, колбасы и каш быстрого приготовления на завтрак. По ее словам, простые углеводы содержат мало пищевых волокон и витаминов, а насыщенные жиры могут вызвать проблемы с холестерином.