Врач раскрыла, когда нужно срочно идти к стоматологу Врач Доржиева: при изменении цвета десны стоит срочно посетить стоматолога

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При изменении цвета десны следует срочно посетить стоматолога, предупредила врач-пародонтолог Мария Доржиева. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что данный признак обычно сигнализирует о бактериальной инфекции и остром воспалении. По ее словам, в норме цвет десны должен быть бледно-розовым.

В норме цвет десны должен быть бледно-розовым. Самое часто встречаемое его изменение — покраснение, которое сигналит нам о том, что есть острое воспаление. В большинстве случаев его вызывает бактериальная инфекция, которая провоцирует гингивит или пародонтит, — пояснила врач.

Голубоватый или почти синий цвет десны свидетельствует о наличии цианоза — застоя в сосудах, который приводит к недостатку кислорода в тканях. Также подобный оттенок может быть вызван хроническим пародонтитом. Иногда цвет десны видоизменяется из-за установления металлокерамической коронки. Как уточнила Доржиева, в такой ситуации десна может почернеть.

Врач-стоматолог Луиза Автандилян ранее рассказала, что лучше всего чистить зубы за 30 минут до утреннего приема пищи. За этот период компоненты пасты успеют оказать лечебно-профилактическое воздействие на эмаль и помогут подготовить полость рта к приему пищи.