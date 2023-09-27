Врач раскрыла, какая температура тела опасна для жизни Врач Аксенова назвала температуру тела выше 42 градусов опасной для жизни

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Температура тела выше 42 градусов считается опасной для жизни, так как при ней разрушаются собственные белки организма, рассказала врач-терапевт Галина Аксенова. В разговоре с aif.ru специалист уточнила, что при температуре 40-42 градуса происходит тепловой удар, из-за которого нарушается работа центральной нервной системы и всех органов в целом.

Опасным для жизни является повышение температуры выше 42 градусов, потому что тогда разрушаются собственные белки организма. При температуре 40-42 градуса происходит тепловой удар, что сопровождается сбоем в работе центральной нервной системы и всех органов в целом, — пояснила врач.

По словам терапевта, нормальная температура тела для каждого человека индивидуальна, она может колебаться от 35 до 37 градусов и адаптироваться. Так, повышение может сигнализировать о борьбе организма с вирусами, а снижение происходит из-за экономии телом энергии. У детей при этом температура обычно выше, чем у взрослых. Аксенова предупредила, что при хронических патологиях, например, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, смертельную опасность может представлять температура от 38,5 градусов.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов ранее сообщил, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превышены на 20%. По его словам, соответствующие показатели фиксируются в 35 городах России.