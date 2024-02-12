Врач раскрыла, какая диета полезна для сосудов пожилых Гериатр Рунихина: средиземноморская диета поможет пожилым укрепить сосуды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средиземноморская диета поможет пожилым укрепить сосуды, рассказала главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что такое питание предполагает большое содержание пищевых волокон, свежих овощей, фруктов и рыбы, которая является источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

Самый лучший, доказанный в клинических исследованиях вариант питания, который способствует здоровью сосудов, — это средиземноморская диета. Ее отличительной особенностью является большое содержание пищевых волокон, свежих овощей, фруктов и рыбы, в которой есть омега-3 жирные кислоты, — пояснила гериатр.

Также нужно сократить употребление соли, сахара и продуктов с животными жирами. Соль способствует повышению жесткости сосудистой стенки, которая становится очень чувствительной, а быстрые углеводы могут привести к развитию сахарного диабета. Рунихина добавила, что для здоровья сосудов полезна умеренная физическая нагрузка.

Гериатр ранее рассказала, что укрепить иммунитет пожилым помогут правильное питание, полноценный сон и снижение стресса. Как отметила специалист, в рационе пожилого человека обязательно должны быть белковые продукты.