Врач раскрыла, как правильно выбрать зелень Врач Тананакина: при выборе зелени нужно обращать внимание на яркие оттенки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы правильно выбрать зелень, нужно обратить внимание на яркие оттенки и немятые листы, рассказала LIFE.ru эндокринолог Наталия Тананакина. По словам врача, зелень должна быть в ежедневном рационе человека, поскольку она обогащает организм витаминами и минералами и способствует расщеплению жиров.

При выборе зелени нужно обращать внимание на ее цвет, запах и внешний вид. Яркие зеленые оттенки, ровные немятые листы и привлекательный общий вид говорят о свежести продукта. Качественная зелень имеет равномерный окрас — без пожелтения и светлых пятен. Идеальным выбором являются ярко-зеленые растения, именно они смогут сохраниться несколько дней без потери свежести и вкуса. Если зелень не имеет выраженного запаха или пахнет гнилью, от ее покупки стоит отказаться, — объяснила эндокринолог.

Эксперт отметила, что зелень, выставленная на прилавках магазинов, выращена в промышленных условиях, поэтому безопасна. Зелень, которая выращивалась в открытом грунте, может стать причиной развития болезней сердца и сахарного диабета. Дело в том, что в такой зелени могут быть инсектициды из-за обработки грунта специальными химикатами от микробов и насекомых.

Выбирая между зеленью в пленке или горшочке, лучше остановиться на втором варианте, добавила Тананакина, потому что в горшочке зелень будет дольше храниться. Кроме того, продукт, который выложен вне зоны охлаждения, быстро испортится.

Врач-иммунолог Андрей Продеус ранее рассказал, что зеленый лук лучше репчатого помогает иммунитету бороться с бактериями. По его словам, это достигается за счет содержания в продукте аллицина, которого в репчатом луке меньше, чем в зеленом.