Врач раскрыла, как подготовиться к Великому посту Врач Каримова: за две недели до поста стоит отказаться от вредных привычек

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Чтобы подготовиться к Великому посту, за две недели до него стоит отказаться от вредных привычек, в том числе от курения и алкоголя, посоветовала врач-терапевт Айслу Каримова. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнила, что также следует убрать из рациона кофеин. Так удастся минимизировать негативные последствия поста, а организму будет проще пережить стресс.

Во-первых, надо уменьшить потребление всех веществ, вызывающих зависимость за одну-две недели до поста. Нужно отказаться от вредных привычек — сигарет или алкоголя. Тогда организму будет проще выдержать длительный пост, — пояснила врач.

Менять рацион нужно постепенно и заблаговременно. Например, в один день стоит отказаться от рафинированного сахара, а через пару дней — от молочных продуктов. Чтобы не навредить организму во время поста, стоит есть больше овощей и фруктов, а также добавить в распорядок дня легкие физические нагрузки. Каримова добавила, что постящиеся могут столкнуться с побочными эффектами: слабостью, усталостью, диареей, головными болями и неприятным запахом от тела.

Врач Ирина Иванова ранее заявила, что отказ от животных продуктов во время поста не навредит здоровью. Она отметила, что для строительства мышечной массы организму нужны не только белки, но и жиры.