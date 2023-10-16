Врач раскрыла неочевидную причину осенних болезней Врач Шаповаленко: отопительный сезон способствует возникновению болезней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенние болезни нередко возникают с началом отопительного сезона, предупредила врач Татьяна Шаповалова в эфире программы «О самом главном». По ее словам, это происходит, потому что теплый воздух сушит слизистую и кожу, делая их более уязвимыми для вирусов.

Сухая слизистая — это отличные входные ворота для вирусов и бактерий, для инфекции, — объяснила Шаповалова.

Ранее аллерголог-иммунолог, профессор Андрей Продеус заявил, что эффективность инфицирования зависит еще от ряда факторов, среди которых близость между людьми и банальная гигиена. По словам специалиста, именно поэтому важно регулярно мыть руки. Согласно исследованиям, люди, выполняющие эту процедуру регулярно, болеют в несколько раз меньше.

Врач-терапевт, диетолог Маргарита Королева в свою очередь посоветовала отказаться от сладких продуктов во время простуды. По ее словам, они создают дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, из-за чего могут возникать проблемы с пищеварением. Во время болезни также не стоит употреблять жирную и жареную пищу, добавила она. Борющийся с инфекцией организм не сможет нормально переварить такую еду.