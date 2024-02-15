Врач раскрыла, как отказ от сахара влияет на человека Врач Тихомирова: отказ от сахара придаст человеку энергии

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Отказ от сахара оказывает положительное воздействие на организм и придает человеку энергии, рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что организм получает более качественное «топливо» из сложных углеводов, эффект от которых более длительный, чем от простых сахаров.

Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое «топливо», в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным, — пояснила врач.

Кроме того, улучшаются когнитивные функции и настроение. Это связано с тем, что при исключении сахара из рациона не происходит резких подъемов инсулина в крови. Также уходит лишняя отечность. Тихомирова добавила, что худеющим при дефиците калорий отказ от сахара поможет избавиться от лишних килограммов.

Врач-эндокринолог Елена Губкина ранее предупредила, что многие при исключении сахара из рациона неверно подходят к правильному питанию и образу жизни. По словам специалиста, во многих «полезных» продуктах, например в йогуртах, хлопьях, мюсли и соках, гораздо больше сахара, чем кажется.