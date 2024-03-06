Врач раскрыла, как не подхватить простуду в офисе Врач Аксенова посоветовала дистанцироваться от людей с признаками инфекций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Чтобы не подхватить простуду в офисе, важно дистанцироваться от людей с признаками инфекционных заболеваний, посоветовала врач-терапевт Галина Аксенова. В разговоре с aif.ru специалист отметила, что безопасным считается расстояние, равное одному метру. Кроме того, следует реже здороваться за руку с людьми.

Как уточнила врач, нужно как можно чаще мыть руки с мылом. Также стоит регулярно промывать нос солевым или физиологическим раствором, а рабочий стол обрабатывать при помощи антисептика каждые два-три часа. Лучше избегать использования предметов общего пользования. Чтобы оставаться здоровыми, необходимо регулярно проветривать помещение: это поможет снизить концентрацию вредных микробов.

Поддержать иммунитет весной поможет разнообразное и полноценное питание. При этом терапевт советует выбирать те продукты, которые нравятся, а не заставлять себя есть нелюбимые блюда. Здоровый сон и активный образ жизни также защитят от простудных заболеваний.

Кандидат медицинских наук Михаил Кутушов ранее рассказал, что ключевыми признаками простуды, которые нехарактерны для аллергии, являются ломота в теле, повышенная температура и сухой кашель. Он отметил, что к простудным симптомам можно отнести раздражение слизистой носа и горла.