Врач раскрыла истинную причину упадка сил в начале весны Педиатр Гаврилова: весной люди чувствуют упадок сил из-за эмоциональной усталости после зимы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди чувствуют упадок сил в начале весны из-за эмоциональной усталости после зимы, а не из-за авитаминоза, рассказала «МК в Ленобласти» педиатр Эмилия Гаврилова. По ее словам, снижение уровня витамина D и минералов в организме не связано с приходом нового сезона. Врач добавила, что в некоторых российских регионах распространена проблема дефицита йода и фтора, но это также не зависит от времени года.

Педиатр уточнила, что уровень витамина D может снизиться из-за долгого отсутствия солнца во время зимы. Восполнить его недостаток можно с помощью правильного питания. Для этого следует есть мясные продукты каждый день и ограничить количество молочных и кисломолочных продуктов до 400 мл, посоветовала врач. Эти меры также помогут предотвратить дефицит железа. Помимо того, для профилактики она порекомендовала принимать витамин D в течение года или в период с сентября по май. При повышенной усталости и частых заболеваниях ОРВИ следует проверить уровень железа и витамина D в организме, добавила эксперт.

Гаврилова также назвала таблетки с витаминами пустышками, эффективность которых может достигать 50%. Многие люди чувствуют себя лучше, принимая их, но это связано с эффектом плацебо, отметила педиатр.

Терапевт Андрей Кондрахин ранее рассказал, что после зимы следует сдать анализы на витамин D и в случае необходимости скорректировать его недостаток. По словам врача, для восстановления весной необходимы цинк и магний. На нехватку этих микроэлементов могут указывать насморк, частые простуды, сниженный иммунитет, слабость и сонливость. Также следует сдать анализы на витамин B.