Врач раскрыла, для кого опасны дожди Терапевт Чернышова назвала дождливую погоду опасной для гипертоников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождливая погода опасна для людей, страдающих от гипертонии и гипотонии, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что это связано с низким атмосферным давлением. В таких условиях самочувствие при этих заболеваниях может ухудшаться. Врач пояснила, что во время дождей возможны перепады артериального давления.

Дождь — это всегда низкое атмосферное давление. В этих условиях почувствовать себя неважно могут как гипотоники, так и гипертоники. У них возможны перепады артериального давления, — уточнила врач.

По словам терапевта, в дождливую погоду хуже почувствовать себя могут и люди с хроническими заболеваниями легких. Из-за осадков концентрация кислорода в воздухе снижается, из-за чего людям при подобных диагнозах становится труднее дышать. Кроме того, дожди могут оказывать негативное влияние на суставы при хронических болезнях.

Врач-терапевт Максим Маскин ранее предупредил, что частые перелеты могут привести к обострению хронических заболеваний. Он уточнил, что пилоты гражданской авиации примерно в четыре раза чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, в шесть раз — от заболеваний ЖКТ и в пять раз — от проблем с позвоночником.