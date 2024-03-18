Врач раскрыла, для какого заболевания желудка характерен кашель Врач Исакова: кашель может оказаться признаком рефлюкса

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Кашель может оказаться признаком заболевания желудка — гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ), предупредила врач-онколог Суна Исакова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что кислота желудочного сока раздражает слизистую горла и кашлевые рецепторы. Человек при этом может испытывать боль в горле или першение.

Иногда человек может кашлять, испытывать боль или першение в горле, потому что кислота желудочного сока раздражает слизистую горла и кашлевые рецепторы. Если эти симптомы сочетаются с типичными, то диагностировать ГЭРБ гораздо проще, — пояснила врач.

Обычно рефлюксная болезнь также сопровождается типичными симптомами — изжогой и отрыжкой. Исакова предупредила, что хронический выброс желудочного сока в пищевод чреват развитием рака пищевода. В связи с этим важно вовремя диагностировать заболевание и начать лечение.

Терапевт Ирина Должкова ранее рассказала, что первыми признаками туберкулеза являются слабость, сонливость, плохой аппетит, температура 37–37,5 градуса, а также сухой кашель и заостренные черты лица. По ее словам, симптомы могут различаться в зависимости от возраста пациента, состояния здоровья и локализации.