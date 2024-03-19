Врач раскрыла, чем заменить мясо в Великий пост Врач Ионова: животные продукты во время поста стоит заменить злаками и бобовыми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заменить мясо и животные продукты в Великий пост следует злаками и бобовыми, посоветовала врач Лидия Ионова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что в рационе каждый день должны присутствовать гречка, овсянка, бурый или красный рис. Сочетание бобовых и злаков позволит получить необходимое количество аминокислот.

Очень важно, чтобы в рационе каждый день присутствовали две группы продуктов. Это злаки — гречка, овсянка, коричневый, бурый и красный рис, а также бобовые. И именно сочетание злаков и бобовых позволит дать тот аминокислотный состав, которого при отдельном их приёме человек лишен, — пояснила специалист.

Женщины детородного рискуют при отказе от мяса столкнуться с дефицитом железа. В связи с этим им обязательно стоит употреблять соевые продукты, в особенности тофу — он содержит большое количество белка и железа. Растительные жиры можно получить из масла. При этом важно не жарить на нем, а добавлять в блюда после термической обработки. Ионова также посоветовала включить в рацион орехи.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова ранее посоветовала тем, кто решил впервые в жизни соблюдать пост, отказаться от строгих ограничений. Специалист уточнила, что это может негативно отразиться на здоровье и работоспособности.