Врач раскрыла, чем полезен молочный улун Диетолог Соломатина: молочный улун продлевает жизнь на пять лет

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Молочный улун отличается от зеленого и черного чая не только своим нестандартным вкусом, но и множеством полезных качеств, например, он сдерживает образование свободных радикалов, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, если ежедневно пить этот чай, можно продлить себе жизнь.

Уже было доказано, что, если регулярно пить этот чай, можно продлить жизнь на пять лет, — отметила специалист.

Диетолог подчеркнула, что в этом виде чая содержится много антиоксидантов, таких как полифенол. Он останавливает развитие дегенеративных заболеваний, связанных с высокой активностью свободных радикалов. Благодаря этому молочный улун способен предупредить болезнь Паркинсона, Альцгеймера, онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме того, в этом чае есть фермент теанин, помогающий успокоиться и в то же время взбодриться, добавила Соломатина.

Он помогает сконцентрироваться и проснуться, хорошо бодрит, но не поднимает сильно пульс в отличие от кофе. Отсюда не будет скачков давления, — объяснила диетолог.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, чем полезен «драконий чай». По ее словам, употребление такого вида чая способствует снижению риска развития рака груди и толстой кишки.