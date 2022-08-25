Врач раскрыл угрозу искусственного интеллекта для медицины Врач Прокофьев: молодые врачи будут опираться только на искусственный интеллект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственный интеллект не может полностью заменить врача, но является одним из его рабочих инструментов, сообщил врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. По его мнению, главная угроза внедрения нейросетей в медицину состоит в том, что молодые специалисты будут полностью опираться на данные компьютера, а не на свой опыт и знания, пишет «Царьград».

Прокофьев объяснил, что сейчас нейросети помогают в исследовании анализов и постановке диагнозов, однако врачам важно не слепо доверять искусственному интеллекту, который сам может ошибаться, а смотреть на ситуацию своим «опытным глазом» и самим приходить к определенным выводам.

Если молодые врачи, которые будут приходить работать в медучреждения, начнут использовать только данные нейросети, это чревато рисками. Потому что если такие специалисты вдруг лишатся доступа к интернету и компьютерным базам, они останутся вообще без знаний, — предупредил врач.

Ранее стало известно, что в больницах Москвы начнут внедрять искусственный интеллект для диагностики рака. В пилотном проекте по цифровой трансформации патоморфологических исследований примут участие Московская городская онкологическая больница № 62 и Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова. В ходе исследования они протестируют сервисы трех российских разработчиков.