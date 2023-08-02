Врач раскрыл секрет, как в старости остаться «бодрым огурчиком» Врач Абакумов посоветовал формировать полезные привычки в молодости для здоровой старости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы обеспечить себе здоровую старость и остаться «бодрым огурчиком», важно формировать полезные привычки еще в молодом возрасте, раскрыл секрет врач доказательной медицины Олег Абакумов. В беседе с «Вестями Подмосковья» он посоветовал отдать предпочтение спорту вместо просмотра телевизора, отказаться от поездок на машине на короткие дистанции, которые можно спокойно пройти пешком. Все это обеспечит в пожилом возрасте здоровье сердца и отсутствие лишних килограммов.

Чтобы в ситуации выбора делать то, что надо, — важно сформировать полезные привычки, задать мозгу шаблон поведения. Понятно, что талия не станет осиной за один сеанс пилатеса. Но если ходить три раза в неделю — будет и красивая фигура, и радость мозга, — пояснил врач.

По словам специалиста, от занятий спортом повышается уровень дофамина, особенно когда человек видит результат. Чтобы сформировать полезные привычки и превратить их в обыденность, можно вести ежедневник и ставить галочки напротив каждого выполненного дела. Это позволит в конце каждого дня радоваться своим успехам и привыкать к здоровому образу жизни.

Абакумов привел в пример отказ от курения: те, кто следили за своим прогрессом, чаще отказывались от сигарет навсегда. Врач порекомендовал разделять большие цели на маленькие подпункты, чтобы «обмануть» мозг.

Потом даже при завале на работе или недосыпе мозг выберет привычное действие пойти в качалку, а не откисать на диване. Потому что настроили автопилот и задали направление. Тогда и в старости ты будешь бодрым огурчиком, а не квашеной капустой, — заключил Абакумов.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала пожилым включить в рацион скумбрию. Она считается самой полезной рыбой для людей в возрасте благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот и легкоусвояемого белка.