Врач раскрыл причину ложноотрицательных тестов на коронавирус

Несовершенная техника забора материала на тест для выявления коронавирусной инфекции является главной причиной, которая мешает выявлять болезнь при первых симптомах.
Чтобы тест был показательным, нужно брать не мазок, а соскоб, то есть, грубо говоря, достаточно болезненно «пошкрябать» по слизистой, чтобы собрать клетки (вирус живёт в клетках). У нас врачи «скорой» первично берут кое-как: мазнут разок в горле и всё, — рассказал «MK» московский врач, который пожелал остаться неизвестным.
Он добавил, что его коллеги, переболевшие COVID-19, подтвердили, что их первые тесты были отрицательными, потому что врачи скорой помощи неправильно делали соскоб.
К этому моменту в России 21 102 случая заражения коронавирусом. За сутки заболевших стало на 2774 больше. 1470 человек справились с COVID-19 и выздоровели. Жертвами коронавирусной инфекции стали 170 человек. В Москве 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.
Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России почти треть от общего числа заразившихся коронавирусной инфекцией переносят её без явных симптомов.
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