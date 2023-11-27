Врач раскрыл, полезны ли мед и имбирь при простуде Врач Рябков: мед и имбирь помогут только при комплексном лечении

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Мед, имбирь и лимон могут помочь в лечении простуды только при комплексном подходе, заявил врач-терапевт Андрей Рябков. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнул, что серьезных доказательств эффективности данных способов борьбы с инфекциями не существует. По его словам, они не настолько эффективны, как лекарственные препараты.

На сегодня отсутствуют серьезные доказательства эффективности народных методов. Однако их вполне можно применять в комплексной профилактике и лечении как общеукрепляющий и тонизирующий компонент воздействия на защитные силы организма, — пояснил терапевт.

При этом Рябков добавил, что некоторые продукты действительно содержат много витаминов и фитонцидов, которые способны укрепить иммунную систему. Например, по его словам, цитрусы помогут в профилактике ОРВИ, а малина может оказать жаропонижающий эффект. Врач напомнил, что перед употреблением всех этих продуктов важно убедиться в отсутствии аллергии.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что быстрее восстановиться после ОРВИ помогут сон, питание и физкультура. По ее словам, начинать заниматься физической активностью нужно постепенно, прислушиваясь к организму, так как он еще ослаблен.