Врач раскрыл опасность ароматических палочек для здоровья Терапевт Рябков: ароматические палочки могут вызывать воспаление в организме

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Ароматические палочки могут представлять опасность для здоровья, рассказал LIFE.ru терапевт Андрей Рябков. В процессе горения частички сырья, из которого они сделаны, могут попадать в легкие и провоцировать развитие воспалительных процессов, пояснил он. Ароматические палочки лучше не использовать людям с проблемами с дыхательной системой, предупредил врач.

Ароматические палочки могут приносить вред организму из-за принципа их работы, а именно из-за тления. В процессе горения частички сырья, из которого палочка сделана, могут попадать в лёгкие, что способно вызвать воспалительные процессы в организме, — подчеркнул Рябков.

Терапевт добавил, что ароматические масла также опасны, поскольку их компоненты могут спровоцировать аллергические реакции. Помимо того, некоторые из них способны вызвать негативную реакцию организма у беременных.

Пульмонолог Вячеслав Светлаков ранее рассказал, что курение вейпа может привести к необратимым последствиям, в том числе тяжелым поражениям легких, развитию онкологических заболеваний и даже смерти. Эксперт пояснил, что в жидкости для вейпов содержится большое количество вредных примесей, например, ароматизатор диацетил, который способен привести к развитию облитерирующего бронхиолита, который крайне сложно поддается лечению.