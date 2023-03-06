Врач раскрыл неочевидную причину постоянной усталости Доктор Мясников: причиной постоянной усталости могут стать лекарства от гипертонии

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Причиной постоянной усталости могут стать препараты от гипертонии, сообщил в эфире программы «О самом главном» врач и телеведущий Александр Мясников. Он также назвал виновниками усталости бета-блокаторы, антидепрессанты, противосудорожные препараты и стероидные гормоны.

Из малоизвестных причин, которые мы не помним, — лекарства. Многие гипертоники принимают лекарства, которые могут вызвать слабость, — сказал Мясников.

Телеведущий посоветовал проверить свои лекарства, особенно если усталость появилась недавно.

Кроме того, причиной усталости может быть недостаток витамина D, объяснила врач-терапевт Олеся Савельева. Нехватка элемента также приводит к ломкости ногтей и волос, снижению иммунитета, возникновению депрессии и увеличению веса. По ее словам, чтобы избежать проблемы, нужно находиться на солнце от 15 до 30 минут в день.

Ранее сомнолог Елена Царева рассказала, что желание подремать несколько лишних минут в автобусе по пути на работу может быть вызвано некачественным ночным сном. По ее словам, такая потребность появляется при сильных физических нагрузках или при дефиците нормального сна.