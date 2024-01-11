Врач раскрыл, на что обратить внимание при выборе пластического хирурга Врач Алексанян: пластические операции стоит делать только в проверенных клиниках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пластические операции следует делать только в проверенных клиниках и у квалифицированных хирургов, рассказал врач Тигран Алексанян. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист уточнил, что начинающий хирург может допустить ошибку даже при проведении блефаропластики.

Большое значение имеет выбор клиники с подтвержденной репутацией и квалифицированными врачами. И, конечно, важны руки оперирующего хирурга. Нередко врачам приходится проводить повторные операции пациентам только потому, что они где-то прочитали, что блефаропластику или ринопластику может легко провести любой начинающий хирург, и решили сэкономить, — пояснил врач.

Хирург также должен обладать эстетическим вкусом и учитывать пропорции и индивидуальные особенности внешности пациента. Алексанян добавил, что прибегать к пластической хирургии следует осознанно. Предварительно необходимо сдать все анализы, а после операции внимательно относиться к рекомендациям специалиста.

Психолог Александра Миллер ранее предупредила, что шутки о внешности или телосложении категорически недопустимы в отношениях. Она отметила, что у партнера могут возникнуть комплексы относительно своего внешнего вида, из-за чего он может даже решиться на пластическую операцию.