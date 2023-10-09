Врач раскрыл, можно ли вылечиться от диабета второго типа Врач Абакумов: полностью вылечиться от диабета второго типа нельзя

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Полностью вылечиться от диабета второго типа нельзя, но можно повысить качество жизни при наличии заболевания, если соблюдать принципы здорового образа жизни, предупредил врач доказательной медицины Олег Абакумов. В разговоре с «Вестями Подмосковья» он уточнил, что при первых признаках диабета следует пройти медицинский осмотр.

Увы, полностью излечиться от сахарного диабета второго типа нельзя. Но можно повысить качество жизни при нем. Внимательно следите за своим здоровьем и при первых признаках болезни бегите к врачу, чтобы не стало слишком поздно, — пояснил врач.

Чтобы повысить качество жизни при сахарном диабете, следует соблюдать диету: белки должны составлять 16% рациона, жиры — 24%, а углеводы — 60%. Стоит отказаться от обычного сахара, а при наличии лишнего веса сбрасывать по 500 г в неделю до нормального показателя. В рацион рекомендуется добавить зелень, овощи, фрукты и ягоды. Абакумов также посоветовал заниматься спортом и принимать сахароснижающие препараты, которые назначает врач.

Специалист предупредил, что симптомы заболевания проявляются слабо, поэтому важно проверять свое здоровье. На проблемы с инсулином могут указывать сонливость, слабость, постоянная жажда, частое мочеиспускание, повышенный аппетит, кожный зуд, медленное заживание ран, проблемы со зрением и онемение конечностей. На поздней стадии диабета на ногах начнут возникать язвы, повышается риск развития инсультов и инфарктов.

Эндокринолог Зарема Джатдоева ранее объяснила, что одной из основных причин диабета является постоянный профицит калорий, а не повышенное употребление сладкого. По ее словам, важно, чтобы сладости укладывались в суточную норму потребления и не вытесняли другие группы продуктов.