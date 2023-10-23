Врач раскрыл, какие продукты полезны для мужчин Врач Белоусов посоветовал мужчинам есть помидоры и яйца

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Мужчинам следует включить в рацион помидоры и яйца, они богаты микроэлементами, необходимыми для мужского здоровья, посоветовал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что томаты содержат ликопин, пигмент, который защищает кожу от повреждений, снижает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает эректильную функцию.

Яичный желток — один из немногих продуктов, который содержат витамин D в естественной форме. Также яйца являются ценным источником холина, антиоксидантов лютеина и зеаксантина, селена, фосфора и некоторых витаминов группы В, — уточнил специалист.

Мужчинам стоит добавить в рацион овес. Он является богатым источником клетчатки и нормализует уровень тестостерона. Врач также порекомендовал есть нежирное мясо, например, телятину. Благодаря данному продукту в организм поступают аминокислоты, которые помогают сохранить и нарастить мышечную массу. Кроме того, следует употреблять картофель. Он содержит калий, который поддерживают работу сердца.

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