Врач раскрыл, от каких напитков лучше отказаться при варикозе Врач Гинзбург посоветовал отказаться от алкоголя при варикозе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При варикозе лучше полностью отказаться от употребления алкоголя, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнил, что спиртосодержащие напитки запрещены при данном заболевании. Они представляют опасность, так как могут усиливать отеки, из-за чего происходит застой жидкости в ногах.

Самый очевидный напиток, который запрещен при варикозном расширении вен, — это алкоголь. Он усиливает отек и, соответственно, застой жидкости в нижних конечностях, — пояснил специалист.

Также негативно на состоянии пациента могут отразиться соленые напитки, например, рассолы. Они приводят к задержке жидкости в организме и усиливают отеки. Гинзбург порекомендовал отказаться и от напитков, содержащих сахар. Они увеличивают воспаления, сгущают кровь и ухудшают состояние при варикозной болезни и тромбофлебите. Вместо них врач посоветовал пить травяные и зеленые чаи, так как они обладают противовоспалительными свойствами.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что варикоз поддается безболезненному лечению с помощью лазера. По ее словам, своевременное обращение к флебологу может помочь избежать инсульта или легочной тромбоэмболии.