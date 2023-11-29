Врач раскрыл, как не потерять зрение из-за диабета Врач Болбачан: при диабете важно контролировать уровень глюкозы

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Чтобы не потерять зрение из-за диабета, необходимо контролировать уровень глюкозы в крови и стабилизировать его, рассказал врач офтальмологического центра ФНКЦ ФМБА России Кирилл Болбачан. В разговоре с «Вестями Подмосковья» он уточнил, что заболевание может привести к диабетической ретинопатии, при которой сетчатка глаза не получает достаточного питания и разрушается.

Если у пациента обнаружили признаки диабетической ретинопатии, то нужно направить все силы на достижение стабильного уровня глюкозы. Сахар в крови растет — сетчатка поражается. Поэтому показатель необходимо постоянно отслеживать, — отметил специалист.

Кроме того, у пациентов могут возникнуть микроаневризмы, которые могут в любой момент разорваться. Болбачан посоветовал пройти измерение гликированного гемоглобина. У людей при сахарном диабете этот показатель не должен превышать 7%. Также врачи могут провести операцию по лазерной коагуляции. Она поможет зафиксировать сетчатку и сосудистую оболочку.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин ранее посоветовал людям, страдающим диабетом, поддерживать дома невысокую температуру. По его словам, это неочевидный способ обойтись без таблеток.