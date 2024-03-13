Врач раскрыл, как лучше восполнить дефицит витаминов Врач Добрецов посоветовал восполнять дефицит витаминов естественным путем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Восполнять дефицит витаминов лучше естественным путем, а не при помощи БАДов, посоветовал врач — лор-хирург высшей категории Константин Добрецов. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что таким образом необходимые микроэлементы лучше усваиваются и оказывают положительное воздействие на организм.

Когда витамины и микроэлементы попадают в организм естественным путем, они лучше усваиваются и работают. Однако бывает так, что некоторые витамины приходится получать искусственным путем, — пояснил врач.

Он также предупредил, что на рынке есть большое количество некачественных препаратов. По его словам, важно сдать анализ крови на уровень витаминов, а также проконсультироваться с иммунологом при наличии проявлений болезней. Летом люди получают достаточное количество полезных микроэлементов благодаря фруктам, овощам и солнцу. Восполнить дефицит витаминов А и Е можно из жареной моркови. Кроме того, организму необходимо достаточное количество белков, жиров и углеводов. В связи с этим Добрецов порекомендовал питаться разнообразно и включить в рацион мясо и сливочное масло.

Иммунолог Андрей Продеус ранее рассказал, что воспаления и боли в организме помогут снизить льняное масло, гвоздика и отруби. Чтобы нормализовать микрофлору кишечника, нужно употреблять 30 г кукурузных отрубей в день, уточнил врач.