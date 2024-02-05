Врач раскрыл, из-за чего сгущается кровь Онкоуролог Гадзиян: недостаточное потребление жидкости сгущает кровь

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Недостаток употребления жидкости приводит к густоте крови, что повышает риск развития мочекаменной болезни, рассказал врач-хирург, онкоуролог Марк Гадзиян. Он рекомендовал начинать день с двух стаканов чистой воды, а в течение дня выпивать ее не менее литра.

Два стакана воды после пробуждения помогают активировать работу внутренних органов, — написал Гадзиян в своем Telegram-канале.

Специалист также посоветовал пить воду незадолго до приема пищи, перед купанием и перед сном. Последнее он назвал профилактикой инсульта и инфаркта.

Ранее Гадзиян назвал чипсы и копченые колбасные изделия наиболее вредными для здоровья человека из-за большого содержания в них канцерогенов. Он отметил, что данные продукты опаснее, чем соль и сахар.

В свою очередь врач-онколог Андрей Пылев предупредил: чтобы избежать раковых заболеваний, важно следить за своим здоровьем. Специалист подчеркнул, что не всегда новообразования возникают из-за внешнего воздействия или неправильного образа жизни. В связи с этим следует проходить базовые диагностические процедуры.

Онколог Владислав Евсеев ранее предупредил, что один из опасных видов рака, опухоль толстой кишки, стали все чаще находить у более молодых пациентов. По его словам, заболевания этого органа зачастую диагностируют у пациентов моложе 50 лет.