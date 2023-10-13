Врач раскрыл, из-за чего пожилые часто мерзнут Врач Хухрев: пожилые часто мерзнут из-за проблем с сосудами

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Пожилые люди часто мерзнут из-за проблем с сосудами, которые с возрастом теряют свою эластичность, предупредил врач-терапевт Алексей Хухрев. В разговоре с «Москвой 24» он отметил, что это можно назвать «общим старением организма». Также ощущение зябкости может быть вызвано различными заболеваниями, которые проявляются у людей в возрасте.

Сосуды с возрастом лучше не становятся и теряют свою эластичность, которая характерна для молодых. Я бы это назвал общим старением организма. Плюс еще заболевания вносят свой вклад. Из-за этого человек начинает чаще мерзнуть, — пояснил специалист.

Зябкость появляется на фоне атеросклероза. Из-за него ухудшается питание тканей и сосудов. Кроме того, пожилые начинают чаще мерзнуть из-за сахарного диабета, который вызывает поражение периферических нервов и мелких сосудов. Врач уточнил, что проблема может быть вызвана нарушением работы щитовидной железы, железодефицитной анемией или снижением гемоглобина.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым есть семечки. По его словам, этот продукт содержит магний, который улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток и кишечника, а также защищает нервные ткани от перегрузок.