Врач раскрыл главные отличия артрита и артроза Травматолог Королев: артрит представляет собой воспалительный процесс

Артрит представляет собой воспалительный процесс, в то время как артроз предполагает изменения в хрящевой ткани сустава, рассказал врач-травматолог Сергей Королев. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист уточнил, что артрозу зачастую сопутствуют инфекционные болезни и травматизация суставов. Для артрита характерны повышение температуры тела и общее ухудшение самочувствия.

Артрит протекает в виде воспалительного процесса, который поражает хрящевую и капсульную ткань, а также связочный аппарат. <...> Во время [артроза] у человека формируются определенные изменения в хрящевой ткани суставного образования. Возникают и патологические изменения в синовиальной и капсульной оболочке, — пояснил травматолог.

При начальном этапе артрита возникают болевые ощущения, а затем начинают проявляться отеки. При обоих заболеваниях необходимо начать лечение, так как при артрите может затрудняться двигательная активность, а при артрозе существует риск обездвиживания тела и ограничения движений из-за разрушения хряща, предупредил Королев.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что первым симптомом ревматоидного артрита является чувство скованности. По ее словам, данное заболевание вызвано «сошедшим с ума» иммунитетом, атакующим хрящи и кости. Современная медицина позволяет справиться с болезнью и избежать опасных последствий.