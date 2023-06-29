Врач раскрыл детали лечения 61-летней женщины, сломавшей обе шейки бедра Главврач Воскресенской больницы: медики вылечили 61-летнюю пациентку с переломами шейки бедра на фоне онкологии

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Медики Воскресенской больницы (Подмосковье) поставили на ноги женщину после переломов шейки бедра с обеих сторон и онкологии, рассказал NEWS.ru главврач лечебного учреждения Юрий Райхман. Он отметил, что 61-летняя пациентка жаловалась на боль в тазобедренных суставах.

Врачи диагностировали у пациентки перелом шейки бедра с двух сторон. Как выяснилось, у женщины с онкологическим анамнезом после неоднократной химиотерапии возник остеопороз — заболевание, связанное с потерей кальция в костях и как следствие их повышенной хрупкостью. Это и поспособствовало перелому, — подчеркнул Райхман.

Собеседник добавил, что для устранения переломов специалисты выполнили эндопротезирование тазобедренных суставов. По его словам, пациентка перенесла две операции с большим интервалом: лечение заняло свыше пяти месяцев.

На данный момент пациентка чувствует себя хорошо, передвигается с помощью ходунков и готовится к выписке, после которой будет направлена на реабилитацию. Через несколько месяцев она сможет передвигаться самостоятельно, — подытожил Райхман.

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