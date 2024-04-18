Врач раскрыл, чем опасен заплыв по затопленным улицам Врач Иванов: плавать по затопленным улицам опасно для здоровья

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Плавать по затопленным улицам запрещено, поскольку можно подхватить серьезную инфекцию и различные заболевания, рассказал в беседе с LIFE.ru врач Роман Иванов. По его словам, из-за подтоплений в воду попадают всякие отходы, опасные для жизни человека.

В период подтоплений в воду попадают промышленные отходы, мусор с кладбищ, свалок и скотомогильников, а также, безусловно, нечистоты из септиков и выгребных ям. Поэтому если пренебрегать правилами безопасности, то можно заразиться инфекциями, опасными не только для здоровья, но и для жизни, — объяснил медик.

Среди болезней, которые можно подхватить из-за грязной воды — гепатиты А и Е, кишечные инфекции, в том числе холера и брюшной тиф, а также столбняк, энцефалит, лептоспироз, менингит, конъюнктивит и гнойный отит, уточнил Иванов.

Специалист отметил, что нельзя есть продукты, которые контактировали с грязной водой, и пить воду из деревенских колонок и колодцев. Кроме того, в воде могут быть не только инфекции, но и острые предметы, например битое стекло. Также важно помнить, что вода может быть под напряжением, особенно в районах линий электропередач.

Ранее врач-патолог Жанна Шмидт предупредила, что затопление в Орске грозит распространением гепатита А, холеры и тифа. Специалист подчеркнула, что опасность возникновения инфекций появляется из-за фекальных стоков и попадания канализационных вод в водоемы и водозаборы.