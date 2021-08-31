Врач раскритиковала совет менять рацион перед вакцинацией от коронавируса

Рекомендация отказаться от сладкого и углеводов перед прививкой от коронавируса может привести к уменьшению числа желающих вакцинироваться. Об этом «Москве 24» сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам медика, совет менять рацион питания перед прививкой не относится к числу официальных рекомендаций.

Прививку можно делать людям, в том числе страдающим сахарным диабетом, даже если у них уровень сахара в момент вакцинации выше нормы. Боюсь, такие заявления могут привести к тому, что человек, который записался на прививку, потом откажется, поскольку вечером нечаянно съел кусок торта, — сказала Чернышова.

По её словам, она не встречала никаких научных исследований, в которых были бы связаны побочные явления после вакцинации с приёмом тех или иных продуктов.

Ранее врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что перед вакцинацией нельзя употреблять в пищу сладкое и продукты с большим содержанием углеводов. По его словам, при повышенном уровне сахара в крови прививку переносить сложнее, а соблюдение этих рекомендаций поможет снизить побочный эффект от прививки.