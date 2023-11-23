Врач раскритиковала идею запретить аборты в частных клиниках Врач Ерофеева: запрет абортов в частных клиниках не улучшит ситуацию

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Запрет абортов в частных клиниках по всей России не улучшит ситуацию с рождаемостью, заявила врач-гинеколог Любовь Ерофеева. Комментируя инициативу Lenta.ru, специалист отметила, что авторы законопроекта не отдают себе отчета о последствиях и «не ведают, что творят».

Гинеколог пояснила изданию, что при принятии этого закона результат с большой вероятностью будет нулевым, так как проконтролировать его исполнение в частных клиниках практических невозможно. Кроме того, на реализацию инициативы нужны дополнительные денежные средства, подчеркнула специалист. По ее словам, такие проекты уже пытались принять и это ни к чему не привело.

Они не ведают, что творят! <...> [Законодатели] не подсчитывают траты, не проверяют на коррупциогенность, думают, что самые умные и никто и нигде такого раньше не делал... Делали и разочаровались, — заключила Ерофеева.

Депутат Госдумы Евгений Попов ранее отметил, что запрет на аборты может возродить рынок подпольных операций по прерыванию нежелательных беременностей. Он привел статистику Минздрава, согласно которой число абортов в 2022 году снизилось на 3,9%. По словам Попова, иные меры в здравоохранении действуют гораздо эффективней запретов.