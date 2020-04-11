Врач раскритиковал новый способ защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/04bc0a60-7bf9-11ea-a675-fa163e074e61_660.jpg Фото: Стрингер/РИА Новости

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев оценил новый способ защиты от коронавирусной инфекции. Россияне всё чаще во избежание заражение используют пластиковые экраны для лица. По его словам, их эффективность весьма сомнительна.

Что касается экранов для лица, можно провести аналогию со шлемом мотоциклиста или хоккеиста, у них есть так называемый визор — экран, через который человек смотрит. Он закрывает глаза, нос и иногда рот, это помогает, чтобы пыль не летела. В данном случае работать это не будет, — пояснил он в интервью ТАСС.

По его словам, основной путь заражения коронавирусом — воздушно-капельный, и в этом смысле лучшим вариантом защиты остаётся маска, которую можно сшить самостоятельно.

Когда человек больной чихает или кашляет, очень много частиц летит. Маска или марлевая повязка прилегает полностью к носу и закрывает полностью органы дыхания, а экран мы не может так к себе прижать, — заключил доктор.

В России на сегодняшний день зафиксировано 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 1045 человек, умерли — 106.

В мире насчитывается 1,7 млн инфицированных. Скончались около 103 тысяч человек, выздоровели — более 378 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Костромской области скончалась женщина, госпитализированная с подозрением на коронавирус. По данным медиков, причина смерти — двусторонняя пневмония на фоне сахарного диабета и гипертонической болезни. Погибшей было 59 лет.