Врач раскритиковал идею массово тестировать россиян из-за гриппа Врач Шафалинов заявил, что в массовом тестировании россиян на грипп нет необходимости

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В массовом тестировании россиян на грипп на самом деле нет необходимости, потому что принципы борьбы с ним уже известны, ведь эпидемии случались и в предыдущие годы, рассказал «Царьграду» врач Владислав Шафалинов. Он напомнил, что течение болезни не изменилось, поэтому массовые проверки окажутся бесполезными. Ранее с таким предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова и пояснила, что это позволило бы снизить риски от распространения вируса.

А зачем нам всё это сейчас? Такой грипп был и в 2015 году, и в 2009-м, и ещё раньше. Его течение не изменилось. Мы знаем, как с ним бороться, какую профилактику и какие виды лечения проводить. Поэтому непонятно, какие риски собралась снижать Попова, — заявил Шафалинов.

Врач с иронией отметил, что сама возможность массового тестирования на грипп говорит о том, что российская система здравоохранения хорошо оснащена. При этом он пояснил, что наличие каких-либо возможностей не означает необходимости их применения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвалапроводить тестирование на грипп всех пациентов с проявлениями ОРВИ по аналогии с коронавирусом. По ее словам, соответствующий документ подготовлен и отправлен на регистрацию в Минюст.