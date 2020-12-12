Врач рассказал, могли ли отравить Навального в больнице Омска

https://static.news.ru/photo/04131efe-3d33-11eb-9883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В палату к находившемуся в омской городской клинике скорой медицинской помощи № 1 блогеру Алексею Навальному посторонние лица попасть не могли. Таким образом, повторно оппозиционного политика отравить не могли. Об этом заявил заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев.

Вопросов никаких ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Всё это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная «утка», всё раскручивается ради каких-то определённых целей, — сказал Сабаев ТАСС.

Источники британского издания Times рассказали, что якобы когда Навальный находился двое суток в состоянии комы в омском стационаре, его попытались отравить во второй раз. При этом исполнителями задания оказались сотрудники российских спецслужб.

На информацию британских журналистов, на «двойное отравление» отреагировали в омском Минздраве. Пресс-секретарь Татьяна Шакирова отметила, что в палате российского оппозиционера Алексея Навального в больнице на территории Омска не было посторонних лиц. Доступ у нему имели только медицинские специалисты — врачи, медсёстры и санитарки, которые могли присутствовать в реанимации. Кроме того, в палате оппозиционера была его супруга Юлия. Никакие сотрудники государственных органов к нему не заходили.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Как сообщил NEWS.ru, ранее российский президент Владимир Путин прокомментировал инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По словам главы страны, «это может быть всё что угодно, были случаи отравлений в новейшей истории», и он подчеркнул, что для этого нужны материалы по инциденту с Навальным, чтобы понять, где конкретно было найдено нервно-паралитическое вещество, но их никто не даёт и не объясняет причин.