Врач высоко оценил идею создания генетических паспортов

Введение в России генетических паспортов положит начало персонализированной медицине. Об этом изданию Pravda.Ru сказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев.
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Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицине, то есть медицине, которая будет направлена на конкретного человека, а не общие рассуждения о здоровье всех людей, — отметил врач.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России запустят генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. В таких цифровых паспортах появится информация о геномном секвенировании.