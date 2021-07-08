Врач высоко оценил идею создания генетических паспортов

Введение в России генетических паспортов положит начало персонализированной медицине. Об этом изданию Pravda.Ru сказал доктор медицинских наук, врач-кардиолог, гериатр Юрий Конев.

Специалист считает , что это хорошая идея, поскольку с помощью паспортов специалисты смогут выявлять гены, вызывающие наследственную патологию. Также, по мнению Конева, это позволить изготавливать таргетные, то есть индивидуальные лекарства, чтобы лечить пациентов от конкретных заболеваний.

Введение генетических паспортов положит начало персонализированной медицине, то есть медицине, которая будет направлена на конкретного человека, а не общие рассуждения о здоровье всех людей, — отметил врач.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России запустят генетические профили пациентов, начиная с новорождённых. В таких цифровых паспортах появится информация о геномном секвенировании.