Врач призвала не пить кофе через пластиковые трубочки Врач Филева: пластик при взаимодействии с горячим вырабатывает стирол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крышечки для кофе и пластиковые трубочки при взаимодействии с горячими напитками вырабатывают токсичное химическое соединение стирол, поэтому лучше не использовать их, посоветовала врач Александра Филева. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что при попадании в организм стирол может навредить нервной системе, дыхательным путям, печени, почкам и даже вызвать рак крови и лимфатической системы.

На открытом воздухе стирол довольно быстро разрушается, однако если он оказывается в организме, то может нанести здоровью серьезный вред, — уточнила Филева.

При этом токсичные вещества могут попадать в организм не только из-за пластиковых крышек и трубочек, а также через бутылки с водой, чайные пакетики и продукты питания. Филева отметила, что необходимо минимизировать взаимодействие с пластиком.

Если очень хочется насладиться горячим кофе или чаем, не стоит использовать пластиковую крышечку или трубочку. Пищу лучше разогревать в микроволновке в стеклянных или керамических контейнерах, — заключила специалист.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что употребление горячих напитков из термокружек может привести к развитию рака пищевода. По ее словам, это было доказано в ходе исследований, проведенных в Иране.