Врач призвал не заниматься самолечением при насморке Врач Алендеев: самолечение при насморке может привести к отиту

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Не следует заниматься самолечением при насморке, это чревато развитием отита, предупредил врач общей практики Сергей Алендеев. В разговоре с «Царьградом» специалист отметил, что терапия должна быть комплексной. При возникновении заложенности носа важно обратиться к медикам и подобрать подходящее лечение.

Опасность самолечения при насморке еще и в том, что система «ухо — горло — нос» взаимосвязана. И если ваш насморк разыграется и приведет к отиту, то проблема окажется еще серьезнее. Лечить простуженные уши — это то еще развлечение, — уточнил врач.

По его словам, нельзя самостоятельно выбирать капли для лечения насморка. Для каждого случая подходит свой вариант лекарственных средств. Алендеев предупредил, что использование препаратов без назначения врача может привести к осложнениям. Он посоветовал выполнять все рекомендации медиков, чтобы справиться с проблемой.

Оториноларинголог Владимир Зайцев ранее рассказал, что хронический насморк может привести к инфаркту и инсульту. Кроме того, во время сна у человека с заложенностью носа может развиться синдром обструктивного апноэ, когда выключается дыхательный центр и есть проблемы с насыщением крови кислородом.