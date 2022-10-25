Врач призвал не взвинчивать цены на медицинские товары Врач-пульмонолог Абакумов призвал не взвинчивать цены на медицинские товары в десятки раз

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Аптечка первой помощи

Российский врач-пульмонолог Олег Абакумов в разговоре с NEWS.ru призвал розничные сети, а также крупные онлайн-площадки не взвинчивать цены на медицинские товары в десятки раз. Своими наблюдениями медик поделился после поездки в Донецк. Специалист также назвал «кощунством» желание заработать средства на продаже лекарств мирным жителям и военным.

Хотелось бы обратиться к людям, торгующим и перепродающим медикаменты и препараты экстренной помощи в десять раз дороже. Ничего святого.... Навариваться на тех, кто нас защищает, а также на мирном населении, находящимся в тяжелой ситуации — это кощунство, — высказался Абакумов.

По словам врача, аптечка военнослужащего, ранее стоившая в районе 300 рублей, подорожала до 3 тысяч рублей.

Для сравнения аптечка военнообязанного, стоявшая около 300 рублей, подорожала до трех тысяч. Если повезет, еще можно найти жгут за 20 рублей, сейчас за него просят тысячу. Декомпрессионные иглы теперь стоят в районе двух тысяч рублей при прежних 300. За гемостатик (кровоостанавливающий препарат. — NEWS.ru) — от 3,5 тысяч рублей (прежняя цена 1500 рублей. — NEWS.ru), — отметил врач.

Ранее уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что пенсионерка из Новоуральска потратила 500 тысяч рублей на медицинские препараты для раненых участников спецоперации. По ее словам, пенсионерка закупила лекарства для местного госпиталя на накопленные ею средства.