Врач призвал не лишать детей новогодних ёлок из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/3357bd76-2c8c-11eb-9e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главврач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков высказался против отмены новогодних гуляний из-за коронавируса и, в частности, детских праздничных мероприятий. По его словам, это может привести к стрессу, который негативно отражается на иммунитете.

Я против отмены новогодних праздников, честно говоря, я бы разрешил гуляния на улице для всех. И в первую очередь я разрешил бы детские елки, детские праздники, обязательно, потому что невозможно быть без праздника в Новый год ребёнку, — цитирует медика ТАСС.

Он отметил, что на ёлки преимущественно ходят дети в возрасте до восьми лет. Коронавирусом он почти не болеют. Те, кто заражается, переносят его в лёгкой форме.

Тимаков считает отмену новогодних гуляний бесполезной ещё и потому, что, по его словам, большинство россиян уже контактировали с носителями вируса. Кроме того, запрет не остановит людей и они всё равно будут собираться компаниями в праздники.

Как писал NEWS.ru, власти Москвы решили не проводить массовые гуляния в новогодние праздники для предотвращения распространения COVID-19. Дополнительные ограничения введены в столице на период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021-го. В новогоднюю ночь заведения общепита будут проверять на соблюдения запрета работы в ночное время. При этом Мэр Сергей Собянин подчеркнул, что сам праздник никто не отменял.