Врач призвал не бояться передозировки витамина D

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Передозировка витамина D — это крайне редкое явление, и серьёзно переживать из-за него не стоит, считает эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев.

Я передозировку не видел ни разу в своей практике, а у меня тысячи пациентов, которые получают витамин D в адекватной, а не профилактической дозе, — сообщил Калинчев в интервью 5-tv.ru.

Он добавил, что утверждённая на сегодняшний день норма витамина D в крови человека устарела и ориентироваться на неё не стоит ни врачам, ни пациентам. Так, он уточнил, что сегодня в России нормой для здорового человека считается 50–100 нанограммов витамина D. Однако другие, более современные шкалы считают нормой 125 и даже 150 нанограммов, заявил врач.

Сначала мы сдаём анализ на витамин D, потому что без анализа невозможно сказать, какое количество витамина D у человека в крови. И после анализа мы начинаем пить препарат, — утверждает специалист.

При этом Калинчев рекомендует принимать не капли, а масляные капсулы, так как дозировка препарата в них более точная.

Эксперт указал также, что передозировка витамина D как правило не проявляется в виде тех или иных симптомов и может быть выявлена исключительно через анализ крови.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-эндокринолог Елена Жучкова предупредила об опасности бесконтрольного приёма витаминов.

Так, по её словам, слишком большое количество витамина D в организме может вызвать тошноту, проявляться в виде кожного зуда, может привести к повышению кальция в крови и его накоплению в мягких тканях и почках. В том числе переизбыток витамина D опасен для беременных — он может негативно отразиться на плоде.