Врач предупредила об осложнениях из-за кори Врач Сайфулина предупредила о рисках возникновения менингита из-за кори

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Корь может вызвать у заболевшего серьезные осложнения, в том числе возрастает риск возникновения пневмонии или менингита, предупредила врач высшей категории Марьям Сайфулина. Она рассказала РИАМО, что последствиями заболевания также могут стать образование тромбов, снижение количества тромбоцитов, диарея и отит.

Она вызывает не только нарушения со стороны кожи и лихорадку, но может вызвать и осложнения в виде коревой пневмонии, в виде менингита, в виде ложного крупа, когда идет спазм гортани, в виде кровотечения, потому что нарушается тромбообразование и корь может снижать образование тромбоцитов, в виде отита, даже вызвать диарею, — пояснила специалист.

Она отметила, что корь также может вызывать цитокиновый шторм и нарушить работу всей иммунной системы. По словам врача, корь отличается от других заболеваний тем, что очень тяжело протекает. Сайфулина уточнила, что летальные случаи из-за кори составляют около 0,3%.

Специалист рекомендует полностью изолировать заболевшего от других людей. При кори запрещены любые встречи и визиты, особенно взаимодействие с непривитыми людьми.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее предупредил, что корь можно легко перепутать с обычным гриппом в начале болезни. По словам специалиста, отличительным признаком болезни является сыпь на твердом и мягком нёбе. Заболевание может передаваться как детям, так и взрослым.