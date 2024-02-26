Врач предупредила об опасных последствиях употребления подсластителей Врач Павлюк: подсластители могут вызвать сахарный диабет

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Употребление подсластителей, таких как стевия или аспартам, может вызывать сахарный диабет, предупредила врач-диетолог Наталья Павлюк. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнула, что организм вырабатывает инсулин из-за сладкого вкуса сахарозаменителей. По ее словам, часто подсластители включают в рацион худеющие, чтобы сократить суточную калорийность.

Исследования говорят, что напитки с этими же сахарозаменителями увеличивают риск сахарного диабета, как и сахар. Просто от сахара этот риск в два раза выше. <...> Предполагается, что сахарозаменители негативно влияют на наш организм тем, что имеют сладкий вкус. Из-за него у нас вырабатывается инсулин, — пояснила диетолог.

Кроме того, подсластители негативно влияют на работу желудочно-кишечного тракта и микробиоту. Павлюк добавила, что сахар можно включить в рацион, но его норма не должна превышать 10%. Иначе вырастают риски развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Ранее стало известно, что в России с 27 февраля подсластитель стевия и еще 18 пищевых добавок будут входить в список запрещенных. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова уточнила, что сахарозаменитель часто употребляют худеющие.